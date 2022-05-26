New York Times: Израиль признался в убийстве офицера КСИР в Тегеране

Газета New York Times со ссылкой на источники пишет, что израильские власти уведомили администрацию США о ликвидации офицера КСИР, и отметили, что убийство в Тегеране полковника КСИР должно было служить предупреждением для Ирана от Израиля.

Ранее официальный представитель Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик в интервью ИА ИРНА в ответ на вопрос о позиции ООН об убийстве офицера КСИР в Тегеране заявил, что Организация выступает против внесудебных казней.

В воскресенье, 22 мая, офицер Сайяд Ходаи был застрелен около 16:00 по местному времени возле своего дома двумя мотоциклистами. Утверждается, что в него было выпущено пять пуль.acc

В заявлении КСИР назвали убийство "преступным террористическим актом", совершенным "контрреволюционерами и агентами глобального высокомерия".

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