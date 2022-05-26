New York Times: Израиль признался в убийстве офицера КСИР в Тегеране

Газета New York Times со ссылкой на источники пишет, что израильские власти уведомили администрацию США о ликвидации офицера КСИР, и отметили, что убийство в Тегеране полковника КСИР должно было служить предупреждением для Ирана от Израиля.
Ранее официальный представитель Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик в интервью ИА ИРНА в ответ на вопрос о позиции ООН об убийстве офицера КСИР в Тегеране заявил, что Организация выступает против внесудебных казней.
В воскресенье, 22 мая, офицер Сайяд Ходаи был застрелен около 16:00 по местному времени возле своего дома двумя мотоциклистами. Утверждается, что в него было выпущено пять пуль.acc
В заявлении КСИР назвали убийство "преступным террористическим актом", совершенным "контрреволюционерами и агентами глобального высокомерия".
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Тегеран, 26 мая. ИРНА — Американская газета New York Times со ссылкой на источники в разведсообществе сообщила, что Израиль признался в убийстве полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайяда Ходаи в Тегеране.
Газета New York Times со ссылкой на источники пишет, что израильские власти уведомили администрацию США о ликвидации офицера КСИР, и отметили, что убийство в Тегеране полковника КСИР должно было служить предупреждением для Ирана от Израиля.
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