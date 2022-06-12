Генсекретарь ТРАСЕКА встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии

На встрече Асет Асавбаев сказал, что целью его визита в Иран является подчеркнуть необходимость максимального использования транзитных маршрутов Ирана для транспортировки товаров из стран Центральной Азии в Европу.

Затем Асавбаев указал на новую ситуацию в регионе, заявив, что объем грузов, перевозимых из Центральной Азии в Европу через Каспийское море и Азербайджанскую Республику, превышает возможности этих регионов, и в результате маршруты, проходящие через Иран, в настоящее время имеют большое значение.

На встрече Сафари приветствовал расширение сотрудничества с ТРАСЕКА и сказал, что железнодорожные и автомобильные маршруты Ирана являются одними из самых безопасных для транспортировки. Он добавил, что объекты инфраструктуры готовы, а огромные транзитные возможности Ирана могут помочь облегчить международный транзит товаров, особенно в нынешних условиях.

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