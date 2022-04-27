27 апр. 2022 г., 10:54
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Министр дорог Ирана отправился в Москву

Министр дорог Ирана отправился в Москву

Тегеран, 27 апреля, ИРНА – Министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми в среду утром отправился в Москву, чтобы встретиться со своими российскими коллегами.

Заключить соглашения в таких сферах, как транспорт и транзит, активизация международного транспортного коридора «Север-Юг» и развитие сотрудничества в областях воздушного, морского и железнодорожного транспорта стоят на повестке дня визита.
Иранская делегация во главе министром дороги также стремится обсудить с российской стороной такие вопросы, как увеличение числа полетов, активизация портов обеих стран и выполнение соглашения об электрификации линии Гармсар – Инче Бурун.

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