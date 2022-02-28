Транзит грузов через Иран увеличился на 70%

"За 11 месяцев через Иран было перевезено 11,298 млн. тонны грузов, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 6,639 млн. тонны", сказал Латифи. — "Таким образом, транзит грузов через Иран за 11 месяцев текущего года увеличился на 70%".

По его словам, в предыдущем 1399 иранском календарном году через Иран было перевезено более 7 миллионов 532 тысяч тонн грузов.

Согласно прогнозам, добавил он, к концу текущего года (21 марта 2022 года) через Иран будет перевезено более 12 миллионов 400 тысяч тонн грузов.