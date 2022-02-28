28 февр. 2022 г., 19:54
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News Code: 84666802
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Транзит грузов через Иран увеличился на 70%

Транзит грузов через Иран увеличился на 70%

Тегеран, 28 февраля. ИРНА — Транзит грузов через Иран за 11 месяцев текущего года по иранскому календарю (начался 21 марта 2021 года) увеличился на 70%. Об этом заявил в понедельник представитель Таможенной администрации Ирана Рухолла Латифи.

"За 11 месяцев через Иран было перевезено 11,298 млн. тонны грузов, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 6,639 млн. тонны", сказал Латифи. — "Таким образом, транзит грузов через Иран за 11 месяцев текущего года увеличился на 70%".

По его словам, в предыдущем 1399 иранском календарном году через Иран было перевезено более 7 миллионов 532 тысяч тонн грузов.

Согласно прогнозам, добавил он, к концу текущего года (21 марта 2022 года) через Иран будет перевезено более 12 миллионов 400 тысяч тонн грузов.

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