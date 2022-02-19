Побит рекорд железнодорожного транзита за 100-летнюю ее историю в Иране

«Слава богу, благодаря четырем месяцам круглосуточной работы и реализации договоренностей с соседними странами, в том числе с Туркменистаном, Казахстаном, Россией и Пакистаном, железнодорожный транзит страны удвоился по сравнению с предыдущим годом, побив рекорд 100-летней истории железной дороге и, даст Бог, к концу года Мы будем бить этот рекорд каждый день», - заявил он.