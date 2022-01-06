Последствия и результаты соглашения об обмене туркменским газом с Азербайджаном через Иран

С геоэкономической точки зрения это соглашение имеет фундаментальное значение для всех трех стран-участниц. Туркменистану крайне важно диверсифицировать свой рынок экспорта газа. Поскольку большая часть экспорта туркменского газа в последние годы идет в Россию и Китай, фактически только эти две страны являются основными рынками для экспорта туркменского газа. Запасы газа в стране оцениваются более чем в 24 триллиона кубометров, поэтому страна всегда ищет способ диверсифицировать маршруты экспорта газа.
Это также важно для Ирана, потому что, получив квоту на газ по этому трубопроводу в качестве платы за транзит, он может использовать этот газ в пяти северных провинциях страны, и, сэкономив на транспортировке газа в эти провинции, он решит определенные проблемы с газом, сниженным осенью и зимой.
Доставка этого газа в Астаре азербайджанской стороне позволит при необходимости экспортировать часть этого газа в другие страны. Потому что Азербайджанская Республика также является одним из экспортеров газа в Грузию и Турцию.
В целом, обмен газом является одним из самых безопасных и наименее дорогих способов передачи энергии в регионе и в мире. В частности, имеется экономическая инфраструктура, связанная с газопроводами для реализации проекта обмена газа, и никаких новых инвестиций не требуется. Особенно в рамках регионального сотрудничества при укреплении этих инфраструктур интересы стран будут связаны друг с другом и в конечном итоге приведут к процветанию и процветанию. В целом это соглашение можно проанализировать на трех уровнях: двустороннем, региональном и международном.
На уровне двусторонних отношений
Соглашение о газовых обменах на уровне двусторонних отношений, с одной стороны, снизило напряженность в отношениях между Ираном и Азербайджанской Республикой, а с другой стороны, послужило хорошей основой для решения проблем иранско-туркменских отношений в отношении экспорта газа. Эти два вопроса можно рассматривать следующим образом. Первое - решение газовых проблем между Ираном и Туркменистаном.
Контракт на импорт иранского газа из Туркменистана с годовым объемом 8 миллиардов кубометров был заключен в 1996 году между двумя странами в сроке Сапамурада Ниязова Мурад, тогдашнего президента Туркменистана, и покойного Али_Акбара Хашеми Рафсанджани. После завершения проекта газопровода экспорт туркменского газа в Иран начался в 1998 году.
Ранее в телефонном разговоре с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым Эбрахим Раиси, заявив, что Исламская Республика Иран рассматривает Туркменистан как нечто большее, чем просто соседнюю страну, избранный президент указал на огромный потенциал двух стран для улучшения отношений и сказал: «Я подчеркиваю, что оперативные переговоры должны начаться как можно скорее для ускорения развития отношений».
Раиси поблагодарил президента Туркменистана за приглашение принять участие в саммите ОЭС и Каспийского побережья, а также в его официальном визите в страну, и выразил надежду, что он сможет встретиться и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, как можно скорее.
Второе - Снижение напряженности в отношениях между Ираном и Азербайджанской Республикой.
В месяцы, предшествующие декабрю, отношения между Ираном и Азербайджанской Республикой из-за планов по удалению иранско-армянской границы, и особенно после получения долларовых сборов от иранских грузовиков, направляющихся в Армению без предварительного уведомления, и ареста двух иранских водителей грузовиков со стороны полиции Граница между Азербайджанской Республикой и военными учениями Ирана в северо-западных регионах страны сильно обострила отношения между двумя странами. Встреча г-на Раэиси с Ильхамом Алиевым на полях саммита ОЭС в Ашхабаде и последующее объявление о трехстороннем соглашении по обмену газом оказали очень положительное влияние на снижение напряженности между двумя странами. Как и обещал, с самого начала начался новый виток в отношениях двух стран.
На уровне регионального сотрудничества
В краткосрочной перспективе имеет свои преимущества, потому что готов туркменский газопровод до Серахса. Также были сданы в эксплуатацию 10-километровый трубопровод от Сангара до Решта и усиление Рамсарской газотранспортной станции, а также несколько боковых трубопроводов и станций повышения давления были спроектированы и реализованы на севере страны. Следовательно, для доступа к Астаре и Азербайджанской Республике не требуются новые инвестиции.
Хотя передача от пяти до шести миллионов кубометров газа - невысокая цифра, учитывая потребление в Иране 850 миллионов кубометров в день, но если это сотрудничество может расшириться, в долгосрочной перспективе обмены газа могут достичь 8 миллиардов кубометров. Потому что экспортные газопроводы из разных регионов Азербайджана в Грузию и оттуда в Турцию могут поставлять газ в эти две страны, а также в долгосрочной перспективе доставлять газ в Европу.
Воздействие такого сотрудничества укрепит отношения между соседними странами и регионом. Потому что создание общих и взаимовыгодных интересов для стран региона увеличивает их мотивацию к развитию сотрудничества в других областях. В целом, создание общих экономических интересов приведет к экономическому процветанию в регионе, а также укрепит политические отношения между странами.
Если это соглашение расширит экспорт Туркменистана в Азербайджан, а оттуда в Турцию и Европу, на практике противоречивый Транскаспийский проект потеряет свое преимущество. В последние годы реализация этого спорного проекта, который, согласно прогнозам, составит две тысячи километров, с одной стороны, требуются огромные инвестиции и передовые технологии для прокладки газопровода в Каспийском море на глубине от 200 до 300 метров, что не привлекается инвесторами из-за сейсмических проблем в Каспийском море и возникнет серьезная опасность для окружающей среды Каспийского моря. По этой причине против его реализации выступили Россия и Иран. Однако за счет обмена газом можно экспортировать газ в Туркменистан по гораздо более низкой цене и без ущерба для окружающей среды.
Поддержка Россией соглашения отражает тот факт, что, несмотря на конкуренцию между такими странами, как Россия, Иран и Туркменистан, которые являются крупнейшими производителями природного газа в мире, если соглашения будут заключаться на основе соображений и интересов друг друга, это откроет путь для дальнейшего сотрудничества. Туркменистан также помогает снизить стоимость отправки российского газа с севера на юг, перекачивая газ в южные провинции России в азиатской части страны. Россия же либо платит за газ, либо экспортирует газ в Европу вместо Туркменистана.
Если Туркменистан сможет достичь договоренности с Грузией о передаче газа через Иран и Азербайджанскую Республику, а оттуда в Тбилиси, на практике Грузия, которая несколько лет отделяла свой подход от стран региона, вернется к многостороннему сотрудничество на региональном уровне.
Безопасность этого важного проекта гарантируется во всех трех странах, и если другие страны расширят свою деятельность и будут сотрудничать в области линий электропередачи, Можно надеяться, что кризисы на Кавказе, такие как Нагорный Карабах, Абхазия и Южная Осетия, также будут уменьшены за счет регионального сотрудничества. В то же время международных инвесторов поощряют вкладывать больше только в том случае, если страны региона достигли всеобъемлющего плана сотрудничества в области безопасности.
На международном уровне
Трехстороннее соглашение между Ираном, Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, поскольку оно не требует банковского обмена, является успешным примером отношений с соседними странами на основе бартерных обменов для противодействия санкциям США. Проведя политику укрепления отношений с соседними странами посредством товарообмена, Иран заложил основу для начала новой главы в борьбе с санкциями. Отражение новостей о сотрудничестве Ирана с Туркменистаном и Азербайджаном в американских публикациях и позиция западных аналитиков по этому поводу показывают, что на практике США угрожают, когда они не могут наложить ограничения или запреты на компании, сотрудничающие с Ираном через международную банковскую систему, в конечном итоге будут принудительно игнорировать сотрудничество.
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