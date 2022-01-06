Последствия и результаты соглашения об обмене туркменским газом с Азербайджаном через Иран

С геоэкономической точки зрения это соглашение имеет фундаментальное значение для всех трех стран-участниц. Туркменистану крайне важно диверсифицировать свой рынок экспорта газа. Поскольку большая часть экспорта туркменского газа в последние годы идет в Россию и Китай, фактически только эти две страны являются основными рынками для экспорта туркменского газа. Запасы газа в стране оцениваются более чем в 24 триллиона кубометров, поэтому страна всегда ищет способ диверсифицировать маршруты экспорта газа.

Это также важно для Ирана, потому что, получив квоту на газ по этому трубопроводу в качестве платы за транзит, он может использовать этот газ в пяти северных провинциях страны, и, сэкономив на транспортировке газа в эти провинции, он решит определенные проблемы с газом, сниженным осенью и зимой.

Доставка этого газа в Астаре азербайджанской стороне позволит при необходимости экспортировать часть этого газа в другие страны. Потому что Азербайджанская Республика также является одним из экспортеров газа в Грузию и Турцию.

В целом, обмен газом является одним из самых безопасных и наименее дорогих способов передачи энергии в регионе и в мире. В частности, имеется экономическая инфраструктура, связанная с газопроводами для реализации проекта обмена газа, и никаких новых инвестиций не требуется. Особенно в рамках регионального сотрудничества при укреплении этих инфраструктур интересы стран будут связаны друг с другом и в конечном итоге приведут к процветанию и процветанию. В целом это соглашение можно проанализировать на трех уровнях: двустороннем, региональном и международном.

На уровне двусторонних отношений

Соглашение о газовых обменах на уровне двусторонних отношений, с одной стороны, снизило напряженность в отношениях между Ираном и Азербайджанской Республикой, а с другой стороны, послужило хорошей основой для решения проблем иранско-туркменских отношений в отношении экспорта газа. Эти два вопроса можно рассматривать следующим образом. Первое - решение газовых проблем между Ираном и Туркменистаном.

Контракт на импорт иранского газа из Туркменистана с годовым объемом 8 миллиардов кубометров был заключен в 1996 году между двумя странами в сроке Сапамурада Ниязова Мурад, тогдашнего президента Туркменистана, и покойного Али_Акбара Хашеми Рафсанджани. После завершения проекта газопровода экспорт туркменского газа в Иран начался в 1998 году.

Ранее в телефонном разговоре с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым ​​Эбрахим Раиси, заявив, что Исламская Республика Иран рассматривает Туркменистан как нечто большее, чем просто соседнюю страну, избранный президент указал на огромный потенциал двух стран для улучшения отношений и сказал: «Я подчеркиваю, что оперативные переговоры должны начаться как можно скорее для ускорения развития отношений».

Раиси поблагодарил президента Туркменистана за приглашение принять участие в саммите ОЭС и Каспийского побережья, а также в его официальном визите в страну, и выразил надежду, что он сможет встретиться и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, как можно скорее.

Второе - Снижение напряженности в отношениях между Ираном и Азербайджанской Республикой.

В месяцы, предшествующие декабрю, отношения между Ираном и Азербайджанской Республикой из-за планов по удалению иранско-армянской границы, и особенно после получения долларовых сборов от иранских грузовиков, направляющихся в Армению без предварительного уведомления, и ареста двух иранских водителей грузовиков со стороны полиции Граница между Азербайджанской Республикой и военными учениями Ирана в северо-западных регионах страны сильно обострила отношения между двумя странами. Встреча г-на Раэиси с Ильхамом Алиевым на полях саммита ОЭС в Ашхабаде и последующее объявление о трехстороннем соглашении по обмену газом оказали очень положительное влияние на снижение напряженности между двумя странами. Как и обещал, с самого начала начался новый виток в отношениях двух стран.

На уровне регионального сотрудничества

В краткосрочной перспективе имеет свои преимущества, потому что готов туркменский газопровод до Серахса. Также были сданы в эксплуатацию 10-километровый трубопровод от Сангара до Решта и усиление Рамсарской газотранспортной станции, а также несколько боковых трубопроводов и станций повышения давления были спроектированы и реализованы на севере страны. Следовательно, для доступа к Астаре и Азербайджанской Республике не требуются новые инвестиции.

Хотя передача от пяти до шести миллионов кубометров газа - невысокая цифра, учитывая потребление в Иране 850 миллионов кубометров в день, но если это сотрудничество может расшириться, в долгосрочной перспективе обмены газа могут достичь 8 миллиардов кубометров. Потому что экспортные газопроводы из разных регионов Азербайджана в Грузию и оттуда в Турцию могут поставлять газ в эти две страны, а также в долгосрочной перспективе доставлять газ в Европу.

Воздействие такого сотрудничества укрепит отношения между соседними странами и регионом. Потому что создание общих и взаимовыгодных интересов для стран региона увеличивает их мотивацию к развитию сотрудничества в других областях. В целом, создание общих экономических интересов приведет к экономическому процветанию в регионе, а также укрепит политические отношения между странами.

Если это соглашение расширит экспорт Туркменистана в Азербайджан, а оттуда в Турцию и Европу, на практике противоречивый Транскаспийский проект потеряет свое преимущество. В последние годы реализация этого спорного проекта, который, согласно прогнозам, составит две тысячи километров, с одной стороны, требуются огромные инвестиции и передовые технологии для прокладки газопровода в Каспийском море на глубине от 200 до 300 метров, что не привлекается инвесторами из-за сейсмических проблем в Каспийском море и возникнет серьезная опасность для окружающей среды Каспийского моря. По этой причине против его реализации выступили Россия и Иран. Однако за счет обмена газом можно экспортировать газ в Туркменистан по гораздо более низкой цене и без ущерба для окружающей среды.

Поддержка Россией соглашения отражает тот факт, что, несмотря на конкуренцию между такими странами, как Россия, Иран и Туркменистан, которые являются крупнейшими производителями природного газа в мире, если соглашения будут заключаться на основе соображений и интересов друг друга, это откроет путь для дальнейшего сотрудничества. Туркменистан также помогает снизить стоимость отправки российского газа с севера на юг, перекачивая газ в южные провинции России в азиатской части страны. Россия же либо платит за газ, либо экспортирует газ в Европу вместо Туркменистана.

Если Туркменистан сможет достичь договоренности с Грузией о передаче газа через Иран и Азербайджанскую Республику, а оттуда в Тбилиси, на практике Грузия, которая несколько лет отделяла свой подход от стран региона, вернется к многостороннему сотрудничество на региональном уровне.

Безопасность этого важного проекта гарантируется во всех трех странах, и если другие страны расширят свою деятельность и будут сотрудничать в области линий электропередачи, Можно надеяться, что кризисы на Кавказе, такие как Нагорный Карабах, Абхазия и Южная Осетия, также будут уменьшены за счет регионального сотрудничества. В то же время международных инвесторов поощряют вкладывать больше только в том случае, если страны региона достигли всеобъемлющего плана сотрудничества в области безопасности.

На международном уровне

Трехстороннее соглашение между Ираном, Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, поскольку оно не требует банковского обмена, является успешным примером отношений с соседними странами на основе бартерных обменов для противодействия санкциям США. Проведя политику укрепления отношений с соседними странами посредством товарообмена, Иран заложил основу для начала новой главы в борьбе с санкциями. Отражение новостей о сотрудничестве Ирана с Туркменистаном и Азербайджаном в американских публикациях и позиция западных аналитиков по этому поводу показывают, что на практике США угрожают, когда они не могут наложить ограничения или запреты на компании, сотрудничающие с Ираном через международную банковскую систему, в конечном итоге будут принудительно игнорировать сотрудничество.