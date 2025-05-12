Глава МИД Ирана: Четвёртый раунд переговоров прошёл в более серьёзной и откровенной атмосфере

«Можно оценить ход переговоров как поступательное движение вперёд», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По словам Арагчи, стороны провели углублённые обсуждения по ключевым вопросам разногласий. «Благодаря этому удалось добиться более чёткого взаимопонимания, и позиции сторон стали несколько ближе», — отметил он.

Министр также заявил, что стороны приняли совместное решение о продолжении переговорного процесса. «Иран и другая сторона настроены на продолжение диалога и полны решимости продвигаться к достижению взаимоприемлемого соглашения», — добавил он.

Арагчи уточнил, что договорённость о проведении следующего раунда переговоров уже достигнута. «Дата и место встречи будут согласованы с учётом рабочих графиков сторон. Организационные вопросы возложены на министра иностранных дел Омана», — резюмировал он.