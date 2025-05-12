Арагчи: злоупотребление механизмом snapback приведёт к эскалации напряжённости

«Мы предупредили всех подписавших СВПД, что любое злоупотребление механизмом snapback повлечёт за собой последствия, которые не только положат конец роли Европы в этом соглашении, но и могут привести к эскалации напряжённости, не оставляющей пути к отступлению», - сказано в сообщении.

«Иран ясно изложил свою позицию. Нами было сделано официальное предупреждение всем подписавшим СВПД», - отмечается в продолжение.

Глава дипведомства Ирана далее сообщил о готовности посетить Париж, Берлин и Лондон для открытия новой главы в отношениях.

«По итогам недавних консультаций с Россией и Китаем я выразил готовность посетить Париж, Берлин и Лондон для открытия новой главы в отношениях. Данная инициатива привела к проведению предварительных переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел», - говорится в тексте.