12 мая 2025 г., 10:17
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85830332
T T
0 Persons

????

Арагчи: злоупотребление механизмом snapback приведёт к эскалации напряжённости

12 мая 2025 г., 10:17
??????? ID: 85830332
Арагчи: злоупотребление механизмом snapback приведёт к эскалации напряжённости

Тегеран, 12 мая, ИРНА – Мы предупредили всех участников СВПД, что злоупотребление механизмом snapback не только выведет Европу из сделки, но и спровоцирует необратимую эскалацию. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в публикации на платформе X.

«Мы предупредили всех подписавших СВПД, что любое злоупотребление механизмом snapback повлечёт за собой последствия, которые не только положат конец роли Европы в этом соглашении, но и могут привести к эскалации напряжённости, не оставляющей пути к отступлению», - сказано в сообщении.

Арагчи: злоупотребление механизмом snapback приведёт к эскалации напряжённости

«Иран ясно изложил свою позицию. Нами было сделано официальное предупреждение всем подписавшим СВПД», - отмечается в продолжение.

Глава дипведомства Ирана далее сообщил о готовности посетить Париж, Берлин и Лондон для открытия новой главы в отношениях.

«По итогам недавних консультаций с Россией и Китаем я выразил готовность посетить Париж, Берлин и Лондон для открытия новой главы в отношениях. Данная инициатива привела к проведению предварительных переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел», - говорится в тексте.

0 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .