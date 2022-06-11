Постпред РФ в Вене: шансы на возобновление венских переговоров по СВПД еще есть

«10 июня исполнилось ровно три месяца с того момента, когда венские переговоры были поставлены на паузу, так это называлось. Думаю, что это было ошибочное решение, принятое координатором - Европейским союзом, западными делегациями, не надо было подрывать имевшуюся динамику», - сказал он в пятницу в эфире телеканала «Россия-24».

«Дело в том, что 10 марта текст договоренности о восстановлении ядерной сделки в полном объеме и об отмене санкций, он был согласован более чем на 99%, там остались буквально мелкие вещи, которые можно досогласовать за один-два дня», - отметил Ульянов.

Постпред РФ в Вене добавил, что сейчас необходимо возобновить венские переговоры. «Конечно, [сейчас] другая ситуация, тем более что после принятия [Советом управляющих МАГАТЭ] резолюции [по Ирану] иранцы возьмут паузу, я думаю, дополнительную как минимум. Но это нужно делать», - уточнил он.

Ульянов подчеркнул, что шансы на возобновление венских переговоров еще есть.

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