9 июн. 2022 г., 16:19
Journalist ID: 2388
News Code: 84782957
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Момент отключения камер на одном из ядерных объектов в Иране (онлайн-монитора обогащения и расходомера).

Момент отключения камер на одном из ядерных объектов в Иране (онлайн-монитора обогащения и расходомера).

Как было объявлено ранее, Исламская Республика Иран из-за неконструктивного подхода агентства и ратификации указанной резолюции предприняла практические шаги в ответ, включая установку современных центрифуг и прекращение работы двух камер МАГАТЭ на одном из своих ядерных объектов (онлайн-монитора обогащения и расходомера, - ред.).

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