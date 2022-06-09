Момент отключения камер на одном из ядерных объектов в Иране (онлайн-монитора обогащения и расходомера).

Как было объявлено ранее, Исламская Республика Иран из-за неконструктивного подхода агентства и ратификации указанной резолюции предприняла практические шаги в ответ, включая установку современных центрифуг и прекращение работы двух камер МАГАТЭ на одном из своих ядерных объектов (онлайн-монитора обогащения и расходомера, - ред.).