Число случаев заражения коронавирусом в Иране снизилось на 44%

При этом число смертей от COVID-19 также по сравнению с первой недели июня от 29 случаев достигло 22 в сутки. Все это свидетельствует о снижении случаев заражения коронавирусом в Иране.

31 мая Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 315, причем 5 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа.

В тот день были выявлены 232 новых случая заражения COVID-19, при этом 35 человек госпитализированы.

На данный момент 64 572 192 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 898 589 человек - вторую дозу, а 27 604 697 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 150 075 485 доз вакцины против COVID-19.

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