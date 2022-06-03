3 июн. 2022 г., 13:21
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Раиси: смертность от COVID-19 в Иране снизилась до нуля благодаря внутренним возможностям

Раиси: смертность от COVID-19 в Иране снизилась до нуля благодаря внутренним возможностям

Тегеран, 3 июня. ИРНА — Президент Эбрахим Раиси в послании поздравил великую нацию Ирана и Верховного лидера Исламской революции аятоллу Али Хаменеи с достижением нулевого уровня смертности от COVID-19.

Президент Ирана почтил память мучеников, защитивших здоровье людей, и выразил соболезнования всем, кто потерял своих близких из-за болезни.

"Я уверен, что усилия и жертвы медицинского персонала и каждого представителя благородного народа Ирана в этой серьезной области останутся в истории страны и в памяти благодарного народа Ирана», — сказал он.

Далее президент Ирана сказал, что после более чем двух лет борьбы с коронавирусом сегодня, благодаря поддержке умных людей и усилиям медицинских работников в комплексном управлении коронавирусом, мы наблюдаем, что смертность от COVID-19 в Иране снизилась до нуля.

«Это великое достижение было достигнуто в ситуации, когда наша страна столкнулась со многими репрессивными санкциями со стороны некоторых держав, заявляющих, что они защитники прав человека, и даже препятствовала ввозу жизненно важных лекарств и необходимых медицинских средств для лечения этого заболевания», - добавил он.

По данным министерства здравоохранения Ирана за последние сутки не произошло ни одного летального исхода, чего не наблюдалось 2 года и 100 дней.

За последние сутки в Иране былы выявлены 175 новых случаев заражения COVID-19, при этом 34 человека госпитализированы. Общее количество умерших от коронавируса – 141 318 человек.

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