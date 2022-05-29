В Иране коронавирус унес жизни еще 2 человека

За последние сутки в Иране был выявлен 175 новых случаев заражения COVID-19, при этом 46 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 231 562 человека. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 7 046 136 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 522 649 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 829 601 человек - вторую дозу, а 27 502 743 человека — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 854 993 дозы вакцины против COVID-19.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram