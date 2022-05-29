29 мая 2022 г., 15:03
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News Code: 84771070
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В Иране коронавирус унес жизни еще 2 человека

В Иране коронавирус унес жизни еще 2 человека

Тегеран, 29 мая. ИРНА — Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 308, причем 2 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа.

За последние сутки в Иране был выявлен 175 новых случаев заражения COVID-19, при этом 46 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 231 562 человека.  С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 7 046 136 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 522 649 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 829 601 человек - вторую дозу, а 27 502 743 человека — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 854 993 дозы вакцины против COVID-19.

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