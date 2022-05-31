31 мая 2022 г., 16:10
Journalist ID: 2177
News Code: 84773709
T T
0 Persons

Tags

В Иране коронавирус унес жизни еще 5 человек

В Иране коронавирус унес жизни еще 5 человек

Тегеран, 31 мая. ИРНА — Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 315, причем 5 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа.

За последние сутки в Иране былы выявлены 232 новых случая заражения COVID-19, при этом 35 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 232 034 человека.  С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 7 049 442 случая выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 538 794 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 851 214 человек - вторую дозу, а 27 538 337 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 928 345 доз вакцины против COVID-19.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha