В Иране коронавирус унес жизни еще 5 человек

За последние сутки в Иране былы выявлены 232 новых случая заражения COVID-19, при этом 35 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 232 034 человека. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 7 049 442 случая выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 538 794 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 851 214 человек - вторую дозу, а 27 538 337 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 928 345 доз вакцины против COVID-19.

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