Правящая партия Индии запретила 38 членам оскорбить религиозные чувства

БДП подготовила список из 38 лидеров, оскорбивших религиозные чувства, 27 из которых попросили проконсультироваться с руководством, прежде чем делать какие-либо заявления.

Партия также поручила своим представителям не комментировать публичные или виртуальные пространства.

На прошлой неделе представитель БДП спровоцировал полемику и критику, сделав уничижительные комментарии о Пророке Мухаммеде (мир ему).

На прошлой неделе, официальный представитель БДП Нипур Шарма во время дебатов по национальному телевидению оскорбила пророка ислама Мохаммада. Ее слова сразу же вызвали. протест со стороны многих мусульманских государств, в том числе, Катара, Ирана, Иордании, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии.