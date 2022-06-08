Всемирный банк прогнозирует рост иранской экономики на 3,7%

В новом обзоре Всемирного Банка "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects) (ВБ) ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9% с ожидавшихся в январе 4,1%.

В нем отмечается, что российско-украинский конфликт усугубил ущерб, нанесенный пандемией COVID-19, и ускорил замедление темпов роста мировой экономики.

Согласно новому прогнозу Всемирного банка, в 2022 году экономика Ирана вырастет на 3,7%, что на 1,3% больше, чем организация прогнозировала в октябре 2021 года.

Согласно оценкам Всемирного банка, рост иранской экономики в 2021 году составил 4,1%, а в 2020 году — 3,1%.

Прогноз роста экономики США на текущий год понижен до 2,5% с 3,7%, на следующий - до 2,4% с 2,6%.

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