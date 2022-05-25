25 мая 2022 г., 11:08
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Глава МИД Ирана примет участие во Всемирном экономическом форуме

Глава МИД Ирана примет участие во Всемирном экономическом форуме

Тегеран, 25 мая, ИРНА - Глава внешнеполитического ведомства Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в среду утром отправился в Швейцарию, чтобы принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Швейцарский Давос принимает Всемирный экономический форум. Его тема - "История в поворотный момент: политика правительств и бизнес-стратегии". В рамках мероприятия будет обсуждаться ситуация в Украине, неотложные гуманитарные вопросы и проблемы безопасности, восстановление экономики после пандемии, борьба с изменением климата и использования технологий четвертой промышленной революции.
После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, форум состоится в очном формате. 
В дискуссиях в Давосе примут участие более двух тысяч человек, в том числе 50 глав государств и правительств.
"Весенний Давос" пройдет с 22 по 26 мая.

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