Глава МИД Ирана примет участие во Всемирном экономическом форуме

Швейцарский Давос принимает Всемирный экономический форум. Его тема - "История в поворотный момент: политика правительств и бизнес-стратегии". В рамках мероприятия будет обсуждаться ситуация в Украине, неотложные гуманитарные вопросы и проблемы безопасности, восстановление экономики после пандемии, борьба с изменением климата и использования технологий четвертой промышленной революции.

После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, форум состоится в очном формате.

В дискуссиях в Давосе примут участие более двух тысяч человек, в том числе 50 глав государств и правительств.

"Весенний Давос" пройдет с 22 по 26 мая.