Объем внешней торговли Ирана с Европой вырос на 7%

По данным Евростата объем торговли Ирана с 27 европейскими странами за указанный период превысил 4312 млн евро. Объем экспорта членов Европейского союза в Иран составил 3481 млн евро, что на 4% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Доля экспорта Ирана в европейские страны также составила 831 млн евро. Сравнение цифр в годовом исчислении указывает на повышение торговли на 26%.

Объем экспорта Европы в Иран достиг пика в ноябре 2021 года – 500 млн евро, что на 30% больше, чем ноябрь предыдущего года.

Германия, Нидерланды и Италия – главные европейские экспортеры в Иран за указанный период. Германия, Италия и Испания также является основными пунктами назначения.

Объем торговли Ирана и Швейцарии также составил 1 млрд 104 млн долларов, что на 100% больше, чем прошлый год. Доля экспорта Ирана в Швейцарию – 9 млн 305 тыс. долларов, а доля импорта из Швейцарии в Иран – 1 млрд 94 млн долларов.