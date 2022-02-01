Объем внешней торговли Ирана с Европой вырос на 7%

По данным Евростата объем торговли Ирана с 27 европейскими странами за указанный период превысил 4312 млн евро. Объем экспорта членов Европейского союза в Иран составил 3481 млн евро, что на 4% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Доля экспорта Ирана в европейские страны также составила 831 млн евро. Сравнение цифр в годовом исчислении указывает на повышение торговли на 26%.
Объем экспорта Европы в Иран достиг пика в ноябре 2021 года – 500 млн евро, что на 30% больше, чем ноябрь предыдущего года.
Германия, Нидерланды и Италия – главные европейские экспортеры в Иран за указанный период. Германия, Италия и Испания также является основными пунктами назначения.
Объем торговли Ирана и Швейцарии также составил 1 млрд 104 млн долларов, что на 100% больше, чем прошлый год. Доля экспорта Ирана в Швейцарию – 9 млн 305 тыс. долларов, а доля импорта из Швейцарии в Иран – 1 млрд 94 млн долларов.
Тегеран, 1 февраля, ИРНА – Объем внешней торговли Ирана с 27 странами Европейского союза за 11 месяцев 2021 года увеличился на 7% согласно данным статистической службы Европейского союза.
По данным Евростата объем торговли Ирана с 27 европейскими странами за указанный период превысил 4312 млн евро. Объем экспорта членов Европейского союза в Иран составил 3481 млн евро, что на 4% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
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