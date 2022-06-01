1 июн. 2022 г., 10:30
Journalist ID: 2390
News Code: 84774382
T T
0 Persons

Tags

В Иране нет дефицита товаров первой необходимости, заявил министр экономики

В Иране нет дефицита товаров первой необходимости, заявил министр экономики

Тегеран, 1 июня, ИРНА – В отличие от других стран, в Иране нет дефицита товаров первой необходимости. Об этом заявил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи во вторник.

Он отметил, некоторые иностранные факторы оказали влияние на рост цен на продукты не только в Иране, но и в соседних странах, регионе и мире. Таким образом, апрель стал особым месяцем для всего мира из-за этого вопроса (повышение цен на продукты – ред.). «Уровень инфляции в Иране за апрель оказался ниже, чем в таких стабильных странах, как Россия (17%), Бразилия (12%), Нидерланды (9,6%), Великобритания (9%), США (8%), Германия (7%) и Италия (6%).
Говоря о повышении цен на продукты по всему миру, Хандузи отметил, что уровень инфляции в Турции за год превысил 70%.

Некоторые предметы были нормированы в таких странах, как Швеция и Великобритания

По его словам, в Иране нет дефицита продуктов первой необходимости, но некоторые предметы были нормированы в таких странах, как Швеция и Великобритания.
Он заверил, что нет никаких проблем в обеспечении продуктов первой необходимости в стране. Тем не менее цены на самые разные товары, включая кукурузу, ячмень и пшеницу, меняются даже ежедневно, и все страны конкурируют за покупку этих товаров.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
 

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha