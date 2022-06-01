В Иране нет дефицита товаров первой необходимости, заявил министр экономики

Он отметил, некоторые иностранные факторы оказали влияние на рост цен на продукты не только в Иране, но и в соседних странах, регионе и мире. Таким образом, апрель стал особым месяцем для всего мира из-за этого вопроса (повышение цен на продукты – ред.). «Уровень инфляции в Иране за апрель оказался ниже, чем в таких стабильных странах, как Россия (17%), Бразилия (12%), Нидерланды (9,6%), Великобритания (9%), США (8%), Германия (7%) и Италия (6%).

Говоря о повышении цен на продукты по всему миру, Хандузи отметил, что уровень инфляции в Турции за год превысил 70%.

Некоторые предметы были нормированы в таких странах, как Швеция и Великобритания

По его словам, в Иране нет дефицита продуктов первой необходимости, но некоторые предметы были нормированы в таких странах, как Швеция и Великобритания.

Он заверил, что нет никаких проблем в обеспечении продуктов первой необходимости в стране. Тем не менее цены на самые разные товары, включая кукурузу, ячмень и пшеницу, меняются даже ежедневно, и все страны конкурируют за покупку этих товаров.

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