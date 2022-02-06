США входят в десятку стран с самым большим бюджетным дефицитом в мире

Всего за последние два десятилетия Конгресс и несколько администраций при полной поддержке Федеральной резервной системы увеличили бюджетный дефицит США до более чем 130% ВВП, и этому не видно конца, пишет «The Hill».
Рост бюджетного дефицита привел к тому, что США вошли в десятку стран мира с самым большим бюджетным дефицитом наряду с Грецией и Италией.
Согласно недавнему отчету Министерства финансов США "текущая налогово-бюджетная политика США не является устойчивой".
Дефицит федерального бюджета США составил 2,77 трлн долларов США в 2021 финансовом году. Кроме того, инфляция в США на конец прошлого года составила 7%. Это самый высокий показатель с 1982 года.
Помимо бюджетного дефицита и роста инфляции, американский фондовый рынок в первый месяц 2022 года пережил крупнейший обвал с начала пандемии.
В январе Технологический индекс NASDAQ упал на 1405,09 пункта, или 9%, — самое большое месячное процентное снижение с марта 2020 года. По данным Dow Jones Market Data, это также был худший результат января с 2008 года.
Индекс широкого рынка S&P 500 в январе упал на 250,63 пункта, или 5,3%, промышленный индекс Dow Jones — на 3,3%. Это самое большое месячное снижение с ноября прошлого года.
Эксперты связывают такое снижение индексов рядом факторов, в числе которых международная обстановка (геополитическая напряженность вокруг России и Украины), рекордные темпы инфляции в США и политика Федеральной резервной системы (ФРС) страны, которая намерена повышать процентную ставку.
Тегеран, 6 февраля. ИРНА — Дефицит федерального бюджета США составил 2,77 трлн долларов США в 2021 финансовом году. США вместе с Грецией и Италией вошли в десятку стран с самым большим бюджетным дефицитом в мире.
Всего за последние два десятилетия Конгресс и несколько администраций при полной поддержке Федеральной резервной системы увеличили бюджетный дефицит США до более чем 130% ВВП, и этому не видно конца, пишет «The Hill».
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