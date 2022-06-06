6 июн. 2022 г., 14:53
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Иран и Катар обсудили пути расширения двусторонних отношений

Иран и Катар обсудили пути расширения двусторонних отношений

Тегеран, 6 июня. ИРНА — Министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиян и министр энергетики Катара Саад Шерида Аль-Кааби на встрече в Дохе подчеркнули необходимость укрепления двусторонних связей в энергетической сфере.

Министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиян встретился в понедельник министром энергетики Катара Саадом Шерида Аль-Кааби. Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, а также перспективы развития отношений между Ираном и Катаром.

На этой встрече министр энергетики Ирана выразил заинтересованность Тегерана в дальнейшем расширении связей между двумя странами в различных областях, и назвал потенциал сотрудничества двух стран весьма целесообразным, подчеркнув необходимость устранения существующих препятствий в расширении отношений.

Касаясь прекрасных отношений между двумя странами в различных сферах, Мехрабиян добавил, что правительство Раиси делает упор на развитие связей с соседними странами, и, соответственно, эти отношения улучшаются.

Стороны подчеркнули важность развития политических и торговых отношений между двумя странами.

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