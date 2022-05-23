Главы МИД Ирана и Катара провели телефонный разговор

Стороны следовали за выполнением соглашений, подписанных в ходе недавнего визита эмира Катара в Тегеран.
Проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, всестороннее развитие двусторонних отношений между Тегераном и Дохой и переговоры по отмене санкций также были обсуждены в этом телефонном разговоре.
Министры иностранных дел Ирана и Катара сделали акцент на продолжении актуальных двусторонних вопросов в регионе и на международной арене.
Тегеран, 23 мая, ИРНА - Глава МИД и заместитель премьер-министра Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в воскресенье ночью обсудили по телефону последние соглашения, достигнутые между двумя странами.
Стороны следовали за выполнением соглашений, подписанных в ходе недавнего визита эмира Катара в Тегеран.
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