23 мая 2022 г., 10:22
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Главы МИД Ирана и Катара провели телефонный разговор

Главы МИД Ирана и Катара провели телефонный разговор

Тегеран, 23 мая, ИРНА - Глава МИД и заместитель премьер-министра Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в воскресенье ночью обсудили по телефону последние соглашения, достигнутые между двумя странами.

Стороны следовали за выполнением соглашений, подписанных в ходе недавнего визита эмира Катара в Тегеран.
Проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, всестороннее развитие двусторонних отношений между Тегераном и Дохой и переговоры по отмене санкций также были обсуждены в этом телефонном разговоре.
Министры иностранных дел Ирана и Катара сделали акцент на продолжении актуальных двусторонних вопросов в регионе и на международной арене.

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