Главы МИД Ирана и Катара провели телефонный разговор

Стороны следовали за выполнением соглашений, подписанных в ходе недавнего визита эмира Катара в Тегеран.

Проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, всестороннее развитие двусторонних отношений между Тегераном и Дохой и переговоры по отмене санкций также были обсуждены в этом телефонном разговоре.

Министры иностранных дел Ирана и Катара сделали акцент на продолжении актуальных двусторонних вопросов в регионе и на международной арене.

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