Раиси: Иран доказал свою дружбу Катару

Выступая в четверг днем на совместной пресс-конференции с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, Эбрахим Раиси выразил удовлетворение визитом эмира Катара в Иран и сказал: «В ходе двусторонних переговоров, в дополнение к расширению отношений между Ираном и Катаром в политической, экономической а также в сферах торговли, культуры, туризма и энергетики мы также сделали акцент на совместных инвестициях между двумя странами».

Указав, что в своих переговорах с эмиром Катара обе стороны подчеркнули необходимость ускорения заключения соглашений, достигнутых во время их визита в страну в марте прошлого года. «Встреча соответствующих должностных лиц Ирана и Катара, а также регулярное проведение совместной комиссии по сотрудничеству между двумя странами поможет реализовать эти соглашения», - сказал он.

Президент сказал: «Без сомнения, визит эмира Катара в Исламскую Республику Иран является поворотным моментом в развитии отношений между двумя странами и двумя народами, и он, безусловно, сыграет значительную роль в укреплении взаимодействия и сотрудничества между двумя странами в двусторонней, региональной и международной областях».

На этой пресс-конференции эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил удовлетворение пребыванием в Иране и охарактеризовал отношения между Ираном и Катаром как крепкие и прочные, основанные на добрососедстве, и сказал: «Недавний визит Президента Ирана в Катар был очень важным и как фактор укрепления отношений между двумя странами».

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