Эмир Катара сообщил об упрощении порядка выдачи виз иранцам

Эмир Катара, который сегодня с однодневным визитом прибыл в Тегеран, на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером заявил, что Доха приветствует предложение Тегерана о сотрудничестве в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года.

Указав на уровень двусторонних отношений между двумя странами, Мохбер высоко оценил позицию Катара по региональным и международным событиям, в частности по Ирану.

Говоря об убийстве сионистским режимом журналистки телеканала «Al Jazeera» на оккупированных территориях, вице-президент Ирана также приветствовал позицию Катара по Израилю.

Мохбер отметил, что развитие банковских отношений приведет к упрощению торговых связей между Ираном и Катаром. Он также призвал к расширению двусторонних и региональных отношений для поддержания мира, стабильности и безопасности региона.

Он сделал акцент на роли сотрудничества Ирана и Катара в урегулировании региональных кризисов в таких странах, как Йемен и Афганистан.

Вице-президент Ирана также настаивал на проведении совместной правительственной экономической комиссии между двумя странами. Кроме того, он выразил готовность Исламской Республики к взаимодействию с Катаром в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года.

Эмир Катара на этой встрече назвал двусторонние отношения историческими, отметив, что его встречи с президентом и верховным лидером Ирана являются значимыми.

По словам эмира, уровень отношений двух стран становится очевидным в трудные моменты.

Он сообщил о проведении правительственной экономической комиссии Ирана и Катара в ближайшем будущем в целях развития торговых отношений.

Указав на визит катарской делегации в иранский остров Киш для сотрудничества в проведении ЧМ-2022, эмир Катара поблагодарил Иран за его предложения о взаимодействии в этом отношении.

Он также пригласил иранского вице-президента посетить Катар с визитом для развития политических и экономических связей.

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