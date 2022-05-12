Эмир Катара сообщил об упрощении порядка выдачи виз иранцам

Эмир Катара, который сегодня с однодневным визитом прибыл в Тегеран, на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером заявил, что Доха приветствует предложение Тегерана о сотрудничестве в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года.
Указав на уровень двусторонних отношений между двумя странами, Мохбер высоко оценил позицию Катара по региональным и международным событиям, в частности по Ирану.
Говоря об убийстве сионистским режимом журналистки телеканала «Al Jazeera» на оккупированных территориях, вице-президент Ирана также приветствовал позицию Катара по Израилю.
Мохбер отметил, что развитие банковских отношений приведет к упрощению торговых связей между Ираном и Катаром. Он также призвал к расширению двусторонних и региональных отношений для поддержания мира, стабильности и безопасности региона.
Он сделал акцент на роли сотрудничества Ирана и Катара в урегулировании региональных кризисов в таких странах, как Йемен и Афганистан.
Вице-президент Ирана также настаивал на проведении совместной правительственной экономической комиссии между двумя странами. Кроме того, он выразил готовность Исламской Республики к взаимодействию с Катаром в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года.
Эмир Катара на этой встрече назвал двусторонние отношения историческими, отметив, что его встречи с президентом и верховным лидером Ирана являются значимыми.
По словам эмира, уровень отношений двух стран становится очевидным в трудные моменты.
Он сообщил о проведении правительственной экономической комиссии Ирана и Катара в ближайшем будущем в целях развития торговых отношений.
Указав на визит катарской делегации в иранский остров Киш для сотрудничества в проведении ЧМ-2022, эмир Катара поблагодарил Иран за его предложения о взаимодействии в этом отношении.
Он также пригласил иранского вице-президента посетить Катар с визитом для развития политических и экономических связей.
Тегеран, 12 мая, ИРНА - Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани сообщил об упрощении визового режима иранским болельщикам на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Эмир Катара, который сегодня с однодневным визитом прибыл в Тегеран, на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером заявил, что Доха приветствует предложение Тегерана о сотрудничестве в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года.
Похожие новости
-
Иран отменил визу для болельщиков ЧМ по футболу в Катаре 2022
Тегеран, 12 апреля, ИРНА - Министр культурного наследия, туризма и ремесел Эззатолла Заргами…
-
Эмир Катара прибыл с визитом в Тегеран
Тегеран, 12 мая, ИРНА - Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани во главе высокопоставленной делегации…
-
Иран и Катар подписали 6 документов о сотрудничестве
Киш, 11 апреля. ИРНА — Между Ираном и Катаром подписано шесть соглашений о сотрудничестве в…
Your Comment