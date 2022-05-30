30 мая 2022 г., 13:52
Journalist ID: 2390
News Code: 84772188
T T
0 Persons

Tags

Хорошие шаги предприняты для развития отношений между Ираном и Таджикистаном, заявил Раиси

Хорошие шаги предприняты для развития отношений между Ираном и Таджикистаном, заявил Раиси

Тегеран, 30 мая, ИРНА - После вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) хорошие шаги были предприняты для расширения отношений между Тегераном и Душанбе. Об этом заявил президент ИРИ Эбрахим Раиси в понедельник.

После прибытия президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Тегеран, заседание высокопоставленных делегаций двух стран прошел в культурном комплексе Саадабад.
Глава правительства Таджикистана также на этой встрече заявил, что укрепление сотрудничества с Ираном с начала администрации Эбрахима Раиси является требованием внешней политики страны.
Эмомали Рахмон в понедельник утром по приглашению иранского коллегу прилетел с двухдневным визитом в Тегеран, где его встретил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиян.
Раиси в сентябре 2021 года для участия в заседании Совета глав государств-участников ШОС посетил Душанбе с визитом. В ходе визита также были подписаны 8 документов о сотрудничестве между двумя странами.
В прошлом году начался процесс вступления Ирана в ШОС.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha