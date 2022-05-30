Хорошие шаги предприняты для развития отношений между Ираном и Таджикистаном, заявил Раиси

После прибытия президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Тегеран, заседание высокопоставленных делегаций двух стран прошел в культурном комплексе Саадабад.
Глава правительства Таджикистана также на этой встрече заявил, что укрепление сотрудничества с Ираном с начала администрации Эбрахима Раиси является требованием внешней политики страны.
Эмомали Рахмон в понедельник утром по приглашению иранского коллегу прилетел с двухдневным визитом в Тегеран, где его встретил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиян.
Раиси в сентябре 2021 года для участия в заседании Совета глав государств-участников ШОС посетил Душанбе с визитом. В ходе визита также были подписаны 8 документов о сотрудничестве между двумя странами.
В прошлом году начался процесс вступления Ирана в ШОС.
Тегеран, 30 мая, ИРНА - После вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) хорошие шаги были предприняты для расширения отношений между Тегераном и Душанбе. Об этом заявил президент ИРИ Эбрахим Раиси в понедельник.
После прибытия президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Тегеран, заседание высокопоставленных делегаций двух стран прошел в культурном комплексе Саадабад.
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