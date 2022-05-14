14 мая 2022 г., 10:25
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Глава МИД Катара провел телефонный разговор со спецпредставителем США по Ирану

Глава МИД Катара провел телефонный разговор со спецпредставителем США по Ирану

Тегеран, 14 мая, ИРНА - Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и спецпредставитель США по Ирану Роберт Мали обсудили переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как сообщает катарское информационное агентство, министр иностранных дел Катара и Мали по телефону обсудили двусторонние отношения и последнюю ситуацию вокруг переговоров по ядерной сделке.
Кроме того, заместитель премьер-министра Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также по телефону обсудили переговоры по СВПД.

Глава МИД Катара провел телефонный разговор со спецпредставителем США по Ирану
Указанные телефонные разговоры состоялись после визита эмира Катара в Тегеран и его встречи с иранскими официальными лицами.
Напомним, эмир Катара 12 мая во главе высокопоставленной делегации посетил Тегеран, где он встретился с президентом и верховным лидером Ирана.

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