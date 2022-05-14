Глава МИД Катара провел телефонный разговор со спецпредставителем США по Ирану

Как сообщает катарское информационное агентство, министр иностранных дел Катара и Мали по телефону обсудили двусторонние отношения и последнюю ситуацию вокруг переговоров по ядерной сделке.

Кроме того, заместитель премьер-министра Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также по телефону обсудили переговоры по СВПД.



Указанные телефонные разговоры состоялись после визита эмира Катара в Тегеран и его встречи с иранскими официальными лицами.

Напомним, эмир Катара 12 мая во главе высокопоставленной делегации посетил Тегеран, где он встретился с президентом и верховным лидером Ирана.

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