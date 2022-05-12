Любое иностранное вмешательство нанесет ущерб безопасности региона, заявил Раиси

«Любое вмешательство иностранных и западных государств в регион не только не приведет к установлению безопасности в регионе, но и нанесет ущерб, и решения проблем региона находятся в руки умелых лидеров», отметил Раиси на совместной пресс-конференции с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани в историческом комплексе Саад-Абад.

По итогам встречи с эмиром Катара, глава иранского правительства заявил, что расширение отношений Ирана и Катара в таких областях, как политика, экономика, торговля, культура, туризм и энергетика было обсуждено. Раиси подчеркнул необходимость совместных инвестиций между двумя странами.

Указав на свои переговоры с эмиром Катара для развития двусторонних отношений в Дохе в феврале текущего года, президент заявил, что правительственная экономическая комиссия является предпосылкой для реализации уже достигнутых соглашений.

«Мы также на этой встрече сделали акцент на формировании инклюзивного правительства в Афганистане, чтобы установить стабильную безопасность в стране», отметил Раиси, подчеркнув необходимость снятия блокады в Йемене.

По его словам, визит эмира Катара в Тегеран откроет новую главу в двусторонних, региональных и международных отношениях двух стран.

Раиси также выразил соболезнования эмиру Катара в связи с убийством журналистки телеканала Al-Jazeera Ширина Абу-Акле.

Эмир Катара назвал отношения с Ираном крепкими

«Сегодня мы разговоривали о двусторонних вопросах, и считаем, что урегулирование конфликтов в регионе возможно лишь путем конструктивного диалога», отметил эмир Катара, добавив, что стороны также обсудили ситуацию в Палестине, Сирии, Ираке и Йемене.

Он отметил, что ирано-катарские отношения основаны на чувстве добрососедства. «Недавний визит иранского президента в Катар привел к углублению отношений двух стран».

«Катар оптимистично видит переговоры (по ядерной сделке – ред.) в Вене, и считает диалог единственным решением пробемы», добавил он.

Эмир Катар выразил соболезнования семье Абу-Акле, отметив, что виновные в этих преступлениях должны быть наказаны, и мир не должен относиться к этому вопросу на основе политики двойных стандартов.

Эмир Катара также поблагодарил Иран за сотрудничество в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года.

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