Сборные Ирана и России проведут товарищеский матч в сентябре

По данным источника, первым соперником национальной команды станет сборная Ирана. Местом проведения матча станет либо Москва, либо Тегеран.

Переговоры со вторым соперником по товарищескому матчу находятся в процессе. Существует несколько вариантов, с кем может сыграет Россия.

Команда Ирана готовится к чемпионату мира по футболу в Катаре.

Мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. На ЧМ-2022 в Катаре иранцы попали в группу B. В этом квартете сыграют Англия, Иран, США и Уэльс.

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