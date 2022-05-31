«Эстегляль» стал чемпионом иранской Премьер-лиги

ФК «Эстегляль» сыграл вничью с ФК «Нафт Масджед Солейман» в заключительном 30-м туре чемпионата Ирана по футболу в Премьер-лиге. По окончании матча состоялась торжественная церемония награждения победителя иранской Премьер-лиги.
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