2 июн. 2022 г., 13:17
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Тренировка сборной Ирана по футболу перед матчем с Катаром

Футболисты сборной Ирана, которые готовятся к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре провели тренировку на базе в Тегеране перед товарищеским матчем с Катаром.

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