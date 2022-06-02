Тренировка сборной Ирана по футболу перед матчем с Катаром

Футболисты сборной Ирана, которые готовятся к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре провели тренировку на базе в Тегеране перед товарищеским матчем с Катаром.
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