Товарищеский матч сборных Ирана и Канады отменен

Федерация футбола Канады в заявлении сообщила об отмене товарищеского матча со сборной Ирана.

"Федерация футбола Канады отменила матч против сборной Ирана, который должен был состояться 5 июня и был частью программы подготовки сборной Канады к ЧМ-2022", говорится в заявлении.

Ранее в федерации футбола Ирана сообщили, что согласно договоренности, достигнутой с Федерацией футбола Канады сборная Ирана по футболу проведет товарищеский матч со сборной Канады во воскресенье, 5 июня.

Команды Ирана и Канады готовятся к чемпионату мира в Катаре.

Мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. На ЧМ-2022 в Катаре иранцы попали в группу B. В этом квартете сыграют Англия, Иран, США и победитель европейского плей-офф (Украина – Шотландия / Уэльс).

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram