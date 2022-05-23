Тареми оформил дубль и "Порту" выиграл кубок Португалии

Встреча на стадионе "Эштадиу Насьонал", где свои матчи проводит национальная сборная Португалии, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Порту", в составе которого дублем отметился Мехди Тареми (22-я минута – с пенальти, 74-я минута), еще один мяч забил Витор Феррейра (52). У "Тонделы" отличился Нето Борхес (73).

"Порту" выиграл Кубок Португалии в 18-й раз в своей истории и вышел на чистое второе место по числу побед в турнире, обогнав "Спортинг" (17). Самым титулованным клубом в Кубке страны является "Бенфика", у нее 26 побед. "Тондела" играла в финале впервые в своей истории.

Напомним, 7 мая "Порту" также выиграл чемпионат Португалии в 30 раз за историю, набрав 88 очков.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

