Иран назвал неконструктивным заявление  ССАГПЗ по Ирану

Хатибзаде сделал комментарий в четверг, на следующий день после того, как министры иностранных дел ССАГПЗ выступили с заявлением по итогам встречи, обвинив Иран в поддержке терроризма и создании морских угроз. В заявлении также обвиняется Иран во вмешательстве в дела других стран и содержится призыв к прекращению ракетной программы Тегерана.

Хатибзаде отверг обвинения как необоснованные, заявив, что такие неоднократные и деструктивные заявления свидетельствуют о неправильном подходе некоторых членов ССАГПЗ к Ирану.

«Подобные штампованные заявления контрастируют с добрососедством и не принесут ничего важного, кроме создания кризисов в регионе. Эти заявления, по-видимому, сделаны с целью свести на нет результаты дипломатических усилий Ирана в отношении своих соседей, в том числе в ССАГПЗ», — добавил он.

Дипломат, критикуя ССАГПЗ за то, что он превратился в крупнейший в мире арсенал оружия США и других западных стран, сказал, что Совет не в состоянии выражать мнение о ракетной программе Ирана, а также о его военной политике и политике сдерживания.

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