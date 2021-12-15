Обвинения ССАГПЗ безосновательны: МИД

Отвергая неоднократные обвинения, содержащиеся в заключительном заявлении саммита ССАГПЗ, Саид Хатибзаде счел такие заявления признаком продолжающегося неконструктивного и неадекватного отношения некоторых государств-членов к Ирану.

«Считалось, что с недавней серией дипломатических действий между Исламской Республикой Иран и ССАГПЗ мы увидим новое отношение со стороны Совета к региональному сотрудничеству», - заявил он.

Он призвал несколько стран ССАГПЗ, которые до сих пор скрываются за советом и выражают свою неконструктивную позицию под этим именем, пересмотреть свои взгляды и подходы к региональным вопросам и заменить путь сотрудничества неоднократными обвинениями.