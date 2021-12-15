15 дек. 2021 г., 19:27
Journalist ID: 2388
News Code: 84578571
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Обвинения ССАГПЗ безосновательны: МИД

Обвинения ССАГПЗ безосновательны: МИД

Тегеран, 15 декабря, ИРНА - Отвергая неоднократные и обвинения, содержащиеся в заключительном заявлении саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), официальный представитель МИД Саид Хатибзаде сказал, что такие заявления свидетельствует о сохраняющемся неконструктивном и неадекватном отношении некоторых государств-членов к Ирану.

Отвергая неоднократные обвинения, содержащиеся в заключительном заявлении саммита ССАГПЗ, Саид Хатибзаде счел такие заявления признаком продолжающегося неконструктивного и неадекватного отношения некоторых государств-членов к Ирану.

«Считалось, что с недавней серией дипломатических действий между Исламской Республикой Иран и ССАГПЗ мы увидим новое отношение со стороны Совета к региональному сотрудничеству», - заявил он.

Он призвал несколько стран ССАГПЗ, которые до сих пор скрываются за советом и выражают свою неконструктивную позицию под этим именем, пересмотреть свои взгляды и подходы к региональным вопросам и заменить путь сотрудничества неоднократными обвинениями.

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