Иран призвал предотвратить проникновение сионистского режима в регион

Об этом заявил он в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Раиси сказал, что сионистский режим вообще не дружит со странами региона, а его тирания против палестинского народа беспрецедентна в истории.

Он также сказал, что Исламская Республика Иран глубоко убеждена в том, что региональные проблемы должны решаться путем сотрудничества между странами региона и на основе взаимного уважения, а также общих интересов.

Президент добавил, что уважение территориальной целостности и суверенитета стран также является одним из основных направлений политики Исламской Республики.

Раиси отметил, что Иран поддерживает двустороннее и многостороннее сотрудничество в области энергетики и транспорта, добавив, что такое сотрудничество способствует укреплению безопасности и стабильности и приносит региону экономическое процветание.

Президент Ирана также выразил поддержку мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном, которые ведут многолетний спор по поводу Нагорно-Карабахского региона.

Раиси выразил надежду, что две страны решат свои вопросы мирным путем и будут уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, принимая во внимание права и безопасность народов Кавказа.

Раиси и Пашинян также обменялись мнениями относительно вопросов разблокирования региональных коммуникаций, начала работ по делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, перспектив урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и процесса урегулирования нагорно-карабахского вопроса.

Стороны обсудили также вопросы двусторонней повестки, особое внимание было уделено строительству третьей ЛЭП, автодороги Север-Юг, энергетическим вопросам.

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