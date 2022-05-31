Визит президента Ирана в ЮАР приведет к укреплению двусторонних отношений

"Южная Африка всегда признательна Ирану и никогда не забудет его поддержку, поэтому ЮАР всегда вступает в поддержку Ирана на международной арене", — сказал посол во время своего двухдневного визита в город Бушер на юге Ирана.

Он добавил, что заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Ираном и Южной Африкой является хорошей возможностью для развития торговых связей между двумя странами.

По его словам, в рамках совместной комиссии были подписаны 23 соглашения о сотрудничестве, из которых 18 имеют большой потенциал.

"Для меня большая честь иметь возможность посетить провинцию Бушер и получить полное представление о потенциале провинции, потому что существует большой интерес и желание улучшить отношения между Бушером и Южной Африкой, и этот потенциал следует использовать правильно"

Он также призвал к работе по выявлению дальнейших общих основ для развития торговых связей и возможных вопросов, влияющих на это сотрудничество.

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