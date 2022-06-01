Раиси подчеркнул необходимость решения проблемы загрязнения воздуха

29 мая Раиси в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака отметил, что изменение климата не зависит от конкретной страны и не знает границ. Сегодня борьба с пыльной бурей стала общей региональной потребностью, и ожидается, что все страны региона будут выполнять свои обязательства в этом отношении.
20 мая глава МВД Ирана Ахмад Вахиди также назвал происхождение пыльной бури в Иране соседними странами. Он заявил, что Раиси издал указ о скором решении кризиса с пыльной бурей в стране.
Из-за усиления загрязнения воздуха в Иране закрыли школы и университеты на прошлей неделе.
Тегеран, 1 июня, ИРНА – Необходимо следить за действиями Организации по охране окружающей среды для решения проблемы загрязнения воздуха и пыльной бури, пока не будет достигнут желаемый результат. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в среду.
29 мая Раиси в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака отметил, что изменение климата не зависит от конкретной страны и не знает границ. Сегодня борьба с пыльной бурей стала общей региональной потребностью, и ожидается, что все страны региона будут выполнять свои обязательства в этом отношении.
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