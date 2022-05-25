Главы МИД Ирана, Ирака, Кувейта и Сирии обсудили кризис с пыльной бурей

Иранский министр в этих телефонных беседах подчеркнул актуальность решения проблемы пыльной бури иностранного происхождения в разных странах, которая привела к нарушению нормальной жизнедеятельности и угрозе естественной жизни.
По итогам переговоров, техническая экспертная делегация из Ирана в составе представителей Организации по охране окружающей среды, министерства иностранных дел и соответствующих органов отправится в Ирак и Сирию, чтобы обменять мнениями со своими коллегами и обсудить коллективное сотрудничество в борьбе с пыльной бурей.
Также стороны договорились, что министр иностранных дел Ирака изучить решения данной проблемы со своим саудовским коллегой. Так как Саудовская Аравия может сыграть главную роль в борьбе с пыльной бурей.
Главы МИД Ирана, Сирии, Кувейта и Ирака также вскоре будут созвать региональный саммит по этому вопросу.
Напомним, ранее Амир Абдоллахиян и его турецкий коллега также изучили пути сотрудничества в решении кризиса с пыльной бурей.
Тегеран, 25 мая, ИРНА – Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и министры иностранных дел Сирии, Ирака и Кувейта по телефону обсудили кризис с пыльной бурей во вторник.
Иранский министр в этих телефонных беседах подчеркнул актуальность решения проблемы пыльной бури иностранного происхождения в разных странах, которая привела к нарушению нормальной жизнедеятельности и угрозе естественной жизни.
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