Численность видов-индикаторов дикой природы в Чахармахале и Бахтиари увеличилась на 10%

Как отметил чиновник, «хотя в этом году засуха привела к снижению влажности почвы и, как следствие, сокращению производства кормов на пастбищах и исчезновению растительной и животной окружающей, усиление физического патрулирования, а также мониторинг окружающей среды в районах, находящихся под управлением, привели к увеличению численности видов-индикаторов дикой природы».

Он сказал, что 295 видов птиц, 55 видов рептилий, 44 вида млекопитающих, 24 вида рыб и четыре вида земноводных были обнаружены и идентифицированы в различных районах Чахармахала и Бахтиари, добавив: «в связи с разнообразными климатическими условиями и наличием лесных, горных, речных и холмистых местообитаний в провинции ожидается, что в этих районах будет выявлено больше видов диких животных, что требует более детальных исследований со стороны групп экспертов».