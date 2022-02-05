5 февр. 2022 г., 20:44
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News Code: 84639854
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Численность видов-индикаторов дикой природы в Чахармахале и Бахтиари увеличилась на 10%

Численность видов-индикаторов дикой природы в Чахармахале и Бахтиари увеличилась на 10%

Тегеран, 5 февраля, ИРНА - Генеральный директор по охране окружающей среды Чахармахал и Бахтиари Шахрам Ахмади, ссылаясь на сводку результатов последней сезонной переписи диких животных в провинции в этом году, заявили, что согласно данным, Численность видов-индикаторов дикой природы в Чахармахале и Бахтиари увеличилась на 10% по сравнению с прошлыми год.

Как отметил чиновник, «хотя в этом году засуха привела к снижению влажности почвы и, как следствие, сокращению производства кормов на пастбищах и исчезновению растительной и животной окружающей, усиление физического патрулирования, а также мониторинг окружающей среды в районах, находящихся под управлением, привели к увеличению численности видов-индикаторов дикой природы».

Он сказал, что 295 видов птиц, 55 видов рептилий, 44 вида млекопитающих, 24 вида рыб и четыре вида земноводных были обнаружены и идентифицированы в различных районах Чахармахала и Бахтиари, добавив: «в связи с разнообразными климатическими условиями и наличием лесных, горных, речных и холмистых местообитаний в провинции ожидается, что в этих районах будет выявлено больше видов диких животных, что требует более детальных исследований со стороны групп экспертов».

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