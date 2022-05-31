Раиси: Иран является надежным партнером для африканских государств

Президент Раиси в телефонном разговоре со своим сенегальским коллегой, который также является главой Африканского союза (АС), поздравил его и народ Сенегала и африканский народ с Национальным днем ​​Африки.

Он также почтил память африканских лидеров и всех тех героев, которые, несмотря на трудности, сохранили факел свободы и независимости в Африке.

Раиси сослался на роль, которую АС играет против односторонних действий и санкций, введенных колонизаторами, подчеркнув, что Исламская Республика Иран является надежным партнером для всех африканских народов.

Президент указал на высокий уровень технических и инженерных возможностей Ирана, добавив, что хотя отношения Тегерана и Дакара хорошие, но они пока не находятся на приемлемом уровне, и их необходимо довести до удовлетворительного уровня.

Президент Сенегала Маки Салл также попросил президента Ирана передать наилучшие пожелания Верховному лидеру Исламской революции аятолле Али Хаменеи и поблагодарил президента Раиси за его поздравление с Национальным днем ​​Африки и особое внимание Исламской Республики Иран к Африке.

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