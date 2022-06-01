1 июн. 2022 г., 15:55
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Иран принимает активное участие в сессии COPUOS 2022

Иран принимает активное участие в сессии COPUOS 2022

Тегеран, 1 июня. ИРНА — Глава Иранского космического агентства (ISA) Хасан Саларие заявил, что Иран намерен принимать более активно участие в международных встречах Комитета Организации Объединенных Наций по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS).

"Иран принимает активное участие в 10-дневной встрече, которая проводится в режиме видеоконференции, чтобы внести свой вклад в международные программы по космосу", сказал Саларие в интервью ИРНА.

Он сказал, что на таких международных встречах могут быть изданы правила, которые в конечном итоге нанесут ущерб Ирану.

По его словам, активное участие космического агентства Ирана может предотвратить принятие антииранских мер, которые могут нанести ущерб Ирану. " Поэтому активное участие Ирана в международных конференциях по этому поводу очень важно", сказал он.

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