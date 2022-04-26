26 апр. 2022 г., 13:47
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Иран превратится в центр распространения Интернета в регионе, заявил министр связи

Иран превратится в центр распространения Интернета в регионе, заявил министр связи

Тегеран, 26 апреля, ИРНА – Иран планирует превратиться в центр распространения Интернета в регионе. Об этом заявил министр связи и информационных технологий Ирана Иса Зарепур в понедельник.

Он сообщил об увеличении пропускной способности интернета страны на 50%.
По его словам, в настоящее время иногда есть отключение интернета из-за войны в украине, но люди не чувствуют этот вопрос, потому что заменены необходимые мощности.
Зарепру напомнил о проведении первого заседании Высшего космического совета после 11 лет под председательством президента, отметив, что запуск спутников на низкой околоземной орбите (LEO) в этом году является одним из последних предложений, принятых Высшим космическим советом.
«Иран является одной из 10 стран, у которых есть как специальная пусковая установка, так и спутник собственного производства», отметил он.

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