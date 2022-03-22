22 мар. 2022 г., 19:44
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Правительство планирует обеспечить всем населенным пунктам страны высокоскоростной доступ в интернет

Правительство планирует обеспечить всем населенным пунктам страны высокоскоростной доступ в интернет

Тегеран, 22 марта. ИРНА — Обеспечение высокоскоростным интернетом всем населенным пунктам страны стоит на повестке дня правительства, заявил вице-президент Ирана Соулат Мортазави, добавив, что министр связи и информационных технологий полон решимости осуществить этот проект.

Во время визита деревню Газестан в провинции Чехармехаль и Бахтиария заявил, что правительство страны планирует предоставить необходимую инфраструктуру для того, чтобы обеспечить всем населенным пунктам страны высокоскоростной доступ в интернет.

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