Правительство планирует обеспечить всем населенным пунктам страны высокоскоростной доступ в интернет

Во время визита деревню Газестан в провинции Чехармехаль и Бахтиария заявил, что правительство страны планирует предоставить необходимую инфраструктуру для того, чтобы обеспечить всем населенным пунктам страны высокоскоростной доступ в интернет.
Тегеран, 22 марта. ИРНА — Обеспечение высокоскоростным интернетом всем населенным пунктам страны стоит на повестке дня правительства, заявил вице-президент Ирана Соулат Мортазави, добавив, что министр связи и информационных технологий полон решимости осуществить этот проект.
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