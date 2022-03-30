30 мар. 2022 г., 12:35
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News Code: 84700202
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В Иране 83% деревень получили доступ к быстрому интернету

В Иране 83% деревень получили доступ к быстрому интернету

Тегеран, 30 марта, ИРНА – Последние статистики показывают, что около 83% деревень с более чем 20 семей получили доступ к качественному интернету.

К концу текущего иранского 1401 года (21 марта 2023 г.) также все иранские деревни получат доступ к быстрому интернету. По данным Управления по регулированию радиосвязи, количество подключенных деревень (с любым типом связи) в стране сегодня достигло 39 465 деревень и 5 млн 903 тыс. 645 семей. Другой показатель, который был изучен регулирующим органом, — это статус индекса успешных вызовов (ASR), в котором большинству операторов удалось зафиксировать хороший процент. Следует отметить, что провинции Кум и Йезд подключены к интернету на 100%.

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