Иран планирует запустить спутник на низкой околоземной орбите

Он отметил, что запуск спутников на низкой околоземной орбите (LEO) в этом году является одним из последних предложений, принятых Высшим космическим советом.

«Большинство спутников собственного производства предназначены для низкой околоземной орбиты (LEO). Если технология запуска спутников на низкой околоземной орбите (LEO) в Иране будет доработана, тогда мы сможем вывести все эти спутники на орбиту.», пояснил министр.