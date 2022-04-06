6 апр. 2022 г., 09:46
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Иран планирует запустить спутник на низкой околоземной орбите

Иран планирует запустить спутник на низкой околоземной орбите

Тегеран, 6 апреля, ИРНА – Министр связи и информационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил о хороших новостях в новом иранском 1400 году (начался 20 марта 2022 г.).

Он отметил, что запуск спутников на низкой околоземной орбите (LEO) в этом году является одним из последних предложений, принятых Высшим космическим советом.
«Большинство спутников собственного производства предназначены для низкой околоземной орбиты (LEO). Если технология запуска спутников на низкой околоземной орбите (LEO) в Иране будет доработана, тогда мы сможем вывести все эти спутники на орбиту.», пояснил министр.

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