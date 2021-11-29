План Ирана для перемены в космической промышленности

Заседание Высшего космического совета в прошлой неделе прошло в присутствии президента и министров информационных технологий, иностранных дел, промышленности, рудников и торговли, дорог и городского развития, науки и обороны.

Ускорение темпов роста космической арены, усиление конвергенции и синергии всех элементов отраслевых субъектов и максимальное внимание на космическую дипломатию, реализация целей космических программ страны, обеспечение ресурсов, необходимых для ускорения космической деятельности – важнейшие темы этой встречи.

Ранее замглавы космического института Ирана Али Джафар Салехи сообщил, что первый спутник дистанционного зондирования, который был спроектирован и построен в космическом институте Ирана, называется Pars 1.

По его словам, этот спутник является наиболее сложным и оперативным спутником дистанционного зондирования, который сейчас находится на завершающей стадии. Спутник Pars 1 передан космической организации для Ирана, чтобы готовиться к запуску.