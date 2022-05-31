31 мая 2022 г., 09:09
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News Code: 84772943
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СМИ сообщили о ракетном ударе по американской базе "Эйн аль-Асад" в Ираке

СМИ сообщили о ракетном ударе по американской базе "Эйн аль-Асад" в Ираке
Военно-воздушная база Айн аль-Асад в Ираке (фото из архива)

Багдад, 31 мая, ИРНА - Местные информационные источники в Ираке сообщили о ракетном обстреле базы "Эйн аль-Асад" в западной провинции аль-Анбар.

Как сообщают источники, при обстреле базы "Эйн аль-Асад" были использованы 6 снарядов из 122-мм реактивных систем залпового огня «Град».
Местные источники, близкие к инциденту, также сообщили, что две ракеты попали в южные ворота базы "Эйн аль-Асад" и три ракеты – в базу.
Дым и огонь видны на военной базе со стороны «аль-Сухайль».
СМИ, близкие к Движению сопротивления, сообщают, что над подразделениями «Хашд аш-Шааби», дислоцированными вблизи американской базы, наблюдались самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.
Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группировка.

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