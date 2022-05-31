СМИ сообщили о ракетном ударе по американской базе "Эйн аль-Асад" в Ираке

Как сообщают источники, при обстреле базы "Эйн аль-Асад" были использованы 6 снарядов из 122-мм реактивных систем залпового огня «Град».

Местные источники, близкие к инциденту, также сообщили, что две ракеты попали в южные ворота базы "Эйн аль-Асад" и три ракеты – в базу.

Дым и огонь видны на военной базе со стороны «аль-Сухайль».

СМИ, близкие к Движению сопротивления, сообщают, что над подразделениями «Хашд аш-Шааби», дислоцированными вблизи американской базы, наблюдались самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группировка.