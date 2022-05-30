Иран прилагает свои усилия для развития экономического сотрудничества с соседними странами

Выступая на форуме «Иран и 30-летняя Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС): перспективы сотрудничества», он отметил, что Тегеран заинтересован в развитии взаимодействия с ОЧЭС.
«Односторонние и жесткие санкции против Ирана препятствовали реализации наших возможностей, однако, мы предприняли усилия для максимального использования нынешних потенциалов», добавил иранский дипломат.
Отметив, что Иран имеет особые возможности с точки зрения доступа к Каспийскому морю, Персидскому заливу, Оманскому морю и Индийскому океану, Сафари сказал: «У нас также есть хороший доступ к Центральной Азии, который можно правильно использовать в совместном сотрудничестве».
По его словам, Тегеран сегодня превратился в центр экономической дипломатии.
Генеральный директор Организации черноморского экономического сотрудничества Лазар Комэнеску также отметил, что ОЧЭС взаимодействовала с Ираном в таких областях, как торговля, банковское дело, финансирование, энергетика, сельское хозяйство, защита окружающей среды и туризм.
Тегеран, 30 мая, ИРНА – Министерство иностранных дел Ирана полно решимости прилагать свои усилия для расширения сотрудничества с соседними странами и региональными экономическими организациями. Об этом заявил замглавы МИД ИРИ по экономической дипломатии Мехди Сафари в понедельник.
Выступая на форуме «Иран и 30-летняя Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС): перспективы сотрудничества», он отметил, что Тегеран заинтересован в развитии взаимодействия с ОЧЭС.
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