В Тегеране прошел форум "Иран и 30-летняя Организация черноморского экономического сотрудничества"

Генеральный директор Организации черноморского экономического сотрудничества, послы стран-членов организации, представитель ООН в Тегеране, генеральный директор Организации экономического сотрудничества (ОЭС), представители частного сектора Ирана и страны черноморского района обсуждают пути расширения экономического сотрудничества в этом форуме.
Замглавы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари и генеральный директор Организации черноморского экономического сотрудничества Лазар Комэнеску также в воскресенье сотрудничество в таких областях, как торговля, транспорт и транзит.
Организация черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация (международная организация), объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Чёрного моря.
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Тегеран, 30 мая, ИРНА – Международный форум «Иран и 30-летняя Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС): перспективы сотрудничества» в понедельник утром прошел в Тегеране.
Генеральный директор Организации черноморского экономического сотрудничества, послы стран-членов организации, представитель ООН в Тегеране, генеральный директор Организации экономического сотрудничества (ОЭС), представители частного сектора Ирана и страны черноморского района обсуждают пути расширения экономического сотрудничества в этом форуме.
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