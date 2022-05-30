30 мая 2022 г., 09:43
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Борьба с пылевыми и песчаными бурями должна осуществляться на основе пакта между странами региона

Борьба с пылевыми и песчаными бурями должна осуществляться на основе пакта между странами региона

Тегеран, 30 мая, ИРНА - В телефонном разговоре Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи подчеркнули важность регионального сотрудничества в борьбе с пылевыми и песчаными бурями.

Выступая в телефонном разговоре, который был инициирован премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в воскресенье вечером, Эбрахим Раиси выразил удовлетворение прогрессом движения иракского народа и взаимодействием политических групп и течений по формированию нового правительства, сказав: «Принятие закона о запретить нормализацию отношений с Израилем в иракском парламенте было правильным шагом».

Говоря о проблемах, вызванных пыльными бурями и притоком мелкой пыли в города Ирана и Ирака, Президент сказал: «Изменение климата не характерно для конкретной страны и пересекает границы. Сегодня борьба с пылью стала общим региональным требованием, и ожидается, что все страны региона будут выполнять свои обязанности в этом отношении».

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